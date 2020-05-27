Инструменты на новом марсоходе назвали «Шерлок» и «Ватсон»

Марс находится далеко от Бейкер-стрит, 221B, но один из самых известных детективов в скором времени окажется на Красной планете, чтобы узнать тайны прошлого.

Речь идет о марсоходе «Настойчивость», на борту которого разместили два новых аппарата. Первый инструмент, размещенный на конце роботизированной руки, получил название «Шерлок», а вторым аппаратом стала камера высокого разрешения «Ватсон».

«Шерлок» займется изучением марсианских пород, а «Ватсон» поможет ему, снимая все происходящее крупным планом. Вместе они будут изучать поверхность горных пород, выявляя присутствие определенных минералов и органических молекул, которые могут говорить о наличии жизни на Марсе в прошлом.

«Шерлок» был построен в Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии, «Ватсон» — в Malin Space Science Systems в Сан-Диего. Сообщается, что первый аппарат настолько точный, что сможет взять образцы керна шириной в полдюйма, хранить и запечатывать их в металлические трубки, а затем поместить на поверхность Марса, чтобы будущая миссия могла вернуть их на Землю для более детального изучения.

Также команда детективов займется изучением марсианской погоды. Как только руководители миссии зафиксируют подходящие условия, «Шерлок» просканирует участок земли размером в четверть метра с помощью лазера, чтобы определить минеральный состав и наличие органических соединений.

Затем «Ватсон» благодаря широкоугольному топографическому датчику будет снимать изображение крупным планом. Он также может делать снимки самого ровера, так же как марсоход Curiosity делает свои селфи.

Тандем „Шерлока“ и „Ватсона“ может сделать еще больше: точно выявить, как образовались и перекрываются различные минеральные слои. Они также могут объединить минеральные карты с данными других инструментов — в том числе PIXL на роботизированной руке Perseverance , чтобы увидеть, может ли скала содержать признаки окаменелой микробной жизни, — заключили разработчики .

Таких технологий у единственного работающего марсохода на Красной планете Curiosity нет, поэтому стоит ждать, пока «Настойчивость» доберется до Марса в феврале 2021 года.

