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Пандемия может ударить по столичной недвижимости

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© vk.com/Андрей Скрыльков

© vk.com/Андрей Скрыльков

На фоне пандемии серьезно изменились представления москвичей о собственном благополучии. Коронавирус также нанес серьезный удар стройкомплексу столицы. С начала нынешнего года в Москве зарегистрировано всего 21 560 договоров участия в долевом строительстве. Это — на 21% меньше, чем годом ранее. В апреле произошел еще более сильный обвал — на 49% при 3854 договорах. При этом продажи новостроек в городе снизились на 21%, а число запросов на покупку жилья в дальнем Подмосковье увеличилось на 30%, пишут «Новые Известия» со ссылкой на данне Росреестра.

В апреле количество ипотечных сделок снизилось на 75% по отношению к марту и на 69% - к апрелю прошлого года, составив всего 2624. Такого пренебрежения к себе московская недвижимость не видела с февраля 2017-го. Более того, аналитики дают неутешительные прогнозы: к новогодним праздникам можно ожидать снижение спроса на жилье в новостройках на 30−50%.

Специалисты видят в этих цифрах тенденцию к пересмотру ценности жилья в многоквартирных «человейниках», «понатыканных» в районах без благоприятной экологии и дружелюбной человеку окружающей среды. В этих комплексах нет рекреационных зон, парков, парковок и социальной инфраструктуры. На нежелание инвестировать в московскую недвижимость могли повлиять и ограничительные меры с длительной изоляцией.

Одним из признаков кризиса в жилищном строительстве Москвы можно считать поведение застройщиков, отмечает издание. Они не так активно «столбят» территории, начинают экономить и считать убытки. Так, крупнейший девелопер ПИК «в рамках антикризисной стратегии» отказался от 14 тысяч квадратных метров офисов.

Конечно, давление на рынок создают и общеэкономический кризис, и растущая безработица, и снижение доходов. Однако главными причинами падения спроса на рынке первичного жилья становится «глубинный разрыв интересов» московских застройщиков и простых жителей, которые являются основными покупателями квартир.

Оптимизма не добавляют и проведенные в разгар самоизоляции общественные слушания по проектам реновации в семи московских районах. Доверия у горожан они не вызывают, пишут «Новые Известия». Похоже, восстановить былой ажиотаж вокруг этого проекта не получится. Ситуация требует «пересмотра правил игры».

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