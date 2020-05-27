НХЛ завершила регулярный сезон и начнет плей-офф

Национальная хоккейная лига досрочно завершила регулярный сезон, но продолжит розыгрыш Кубка Стэнли. Правила плей-офф несколько изменила пандемия. О них сообщила пресс-служба лиги.

Борьбу за главный трофей в матчах на вылет начнут 24 команды вместо 16. По 12 лучших клубов выберут из Западной и Восточной конференций. Они провели к моменту внезапной остановки турнира разное количество матчей, поэтому определяющим показателем станет процент одержанных побед.

Розыгрыш начнется с квалификационного раунда. Сначала в нем примут участие по четыре лучших клуба каждой из конференций. Они проведут круговой турнир, чтобы определить посев в первом раунде. От Востока это будут «Бостон», «Тампа Бэй», «Вашингтон» и «Филадельфия». От Запада — «Сент-Луис», «Колорадо», «Вегас» и «Даллас».

К ним присоединятся по четыре команды от каждой конференции по итогам серий квалификационного отбора до трех побед. Пары на Востоке выглядят так: «Питтсбург» — «Монреаль», «Каролина» — «Нью Йорк Рейнджерс», «Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида», «Торонто» — «Коламбус». На Западе встретятся «Эдмонтон» — «Чикаго», «Нэшвилл» — «Аризона», «Ванкувер» — «Миннесота», «Калгари» — «Виннипег».

Оба турнира пройдут в двух городах. На проведение соревнований претендуют Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анжелес, Миннеаполис, Питтсбург, Торонто и Ванкувер. Победителей и даты определят позже.



«Возвращение к игровому плану стало результатом долгого конструктивного диалога с Ассоциацией игроков Национальной хоккейной лиги. Мы благодарны им за сотрудничество. Мы также благодарим наших экспертов в области здравоохранения, местные, региональные и национальные органы власти, которые помогают нам решать сложный комплекс проблем», — заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

