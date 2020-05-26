найти ×
   
  • USD
    71.14
  • EUR
    77.79
СохранитьСохранено0
×

002250

В Москве 25 мая зафиксирован рекорд перемещений за два месяца

Small a73d41983d
© А.Жирнов

© А.Жирнов

Рекордное количество москвичей и гостей города перемещалось по столице в течение 25 мая. По данным департамента транспорта Москвы, личным и общественным транспортом воспользовались 4,73 миллиона человек. Такого не было с 30 марта.

При этом автомобилей, владельцы которых не заказали пропуск, в общем потоке было всего 2%, добавили в Дептрансе Москвы.

Столичные чиновники отметили, что людей на улицах города с каждым днем будет становиться все больше. Метро работает уже в полную силу и с минимальными интервалами. В такой ситуации следует выбирать наименее загруженные вагоны, хотя соблюдать социальную дистанцию становится все сложнее. Не стоит забывать о масках и перчатках, которые позволяют «защитить друг друга», добавили в Дептрансе.

Накануне стало известно о рекордном падении индекса самоизоляции в Москве.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Древние анчоусы стали саблезубыми хищниками из-за столкновения с астероидом
4023886читать позжечитаю позже
Экология
Пандемия может радикально изменить Галапагосские острова
1010416читать позжечитаю позже

главное


Политика
Общество
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши

В год 75-летия Победы местные патриоты продолжают вести бои с коллаборационизмом.

90419109читать позжечитаю позже

Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен19 мая

Многие забыли эту дату — 19 мая.

7010432читать позжечитаю позже