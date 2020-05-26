В Москве 25 мая зафиксирован рекорд перемещений за два месяца

Рекордное количество москвичей и гостей города перемещалось по столице в течение 25 мая. По данным департамента транспорта Москвы, личным и общественным транспортом воспользовались 4,73 миллиона человек. Такого не было с 30 марта.

При этом автомобилей, владельцы которых не заказали пропуск, в общем потоке было всего 2%, добавили в Дептрансе Москвы.

Столичные чиновники отметили, что людей на улицах города с каждым днем будет становиться все больше. Метро работает уже в полную силу и с минимальными интервалами. В такой ситуации следует выбирать наименее загруженные вагоны, хотя соблюдать социальную дистанцию становится все сложнее. Не стоит забывать о масках и перчатках, которые позволяют «защитить друг друга», добавили в Дептрансе.

Накануне стало известно о рекордном падении индекса самоизоляции в Москве.

