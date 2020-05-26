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Россия начала постройку первого бомбардировщика по технологии «стелс»

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© YouTube

© YouTube

Российские авиастроители приступили к созданию опытного образца нового стратегического бомбардировщика по технологии снижения заметности. Работы осуществляются в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА). «Изделие 80» окончательно будет собрано в следующем году, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Как рассказали собеседники агентства, изготовлением элементов планера будет заниматься один из авиационных заводов в структуре Объединенной авиастроительный корпорации. К настоящему моменту завершилась подготовка рабочей конструкторской документации, начата поставка необходимых материалов, уже идет сборка кабины прототипа бомбардировщика.

«Окончательная сборка всей машины должна завершиться в 2021 году», — цитирует ТАСС слова источника.

Об утверждении эскизного проекта в рамках ПАК ДА рассказал в декабре 2019 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко. По его словам, разработку конструкторской документации вело ПАО «Туполев». Тогда же началось создание деталей и составных частей опытных образцов. А в феврале 2020 года Криворучко анонсировал стендовые испытания двигатель для нового «стратега».

Дозвуковой стратегический бомбардировщик нового типа будет представлять собой «летающее крыло» с высокоточными бомбами, крылатыми ракетами и гиперзвуковым оружием на борту. Его оснастят новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы. В конструкции будут применяться материалы и технологии, которые снижают заметность самолета в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра.

В середине мая начались контрольные испытания нового подводного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир».

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