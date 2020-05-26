Главу СК РФ заинтересовали «антикарантинные вечеринки»

Руководство региональных следственных управлений СК России проведет дополнительные проверки по фактам «антикарантинных вечеринок» в Московской области, Новосибирске и Красноярске. Такое поручение дал председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Глава ведомства ждет доклада о расследовании по материалам СМИ и о принятых процессуальных решениях.

Поводом для проверок стали публикации в прессе, посвященные многочисленным вечеринкам «ковид-диссидентов». Самой «громкой» можно считать ночную дискотеку в Новосибирске, где три сотни молодых людей «оторвались» под зажигательную музыку в центре города.

Также стало известно о подпольной вечеринке на Пречистенской набережной в Москве в ночь с пятницы на субботу. На ней присутствовал дизайнер Артемий Лебедев, попавший на видео.

До этого в красноярском ночном клубе сети NL International состоялась дискотека, участники которой поделились роликом в соцсетях. Было весело, но авторы удалили видео, когда стало известно, что тусовкой заинтересовалась полиция. Владелец заведения попытался объяснить все ремонтными работами.

Шумную дискотеку устроили и жители подмосковного жилого комплекса «Бутово парк 2». Они собрались возле машин прямо посреди домов, чтобы развеять тоску самоизоляции. Лидером выступил один из парней, выставивший в окно колонки и запустивший ретро-шлягеры. Поскольку дело было ночью, соседи не оценили порыв молодежи и вызвали полицию.

А в соседней Коммунарке ночные гонки решили устроить стритрейсеры. Они перекрыли дорогу и не пускали даже рейсовый автобус, водитель которого и позвонил правоохранителям. Интервью «гонщиков» тоже хорошо разошлись в СМИ, и найти их будет легко.



Не отставали в плане веселья и жители «культурной столицы». В Санкт-Петербурге были «антикарантинные» ночные шашлыки на Сенной площади, а также вечеринка на Крестовском острове с «покатушками» и кальяном.

В Казани — свои герои. Стритрейсеры выложили в Сеть ролик вечеринки у здания речного порта. Их тоже накрыла полиция, но повеселиться успели.

Пока глава Следственного комитета остановил свой выбор на Москве, Новосибирске и Красноярске. Но тенденция уже просматривается. Нарушать правила нельзя.



«Сегодня в эфире ряда федеральных телеканалов сообщалось о нарушении жителями городов Москва, Новосибирск, Красноярск санитарно-эпидемиологических правил. Так, массовую дискотеку в центре Новосибирска устроили в ночь на воскресенье, причем, по данным местных СМИ, в это же время, но в другом районе тоже образовалась еще одна стихийная танцплощадка. В общей сложности гуляли не менее 300 человек. Также в эфире сообщалось о вечеринке, которая проводилась в одном из клубов Красноярска. Кроме того, отмечалось, что закрытая вечеринка проводилась и в городе Москве. По указанным сообщениям СМИ следственными органами СК России организованы доследственные проверки», — сказано в сообщении пресс-службы СК РФ.