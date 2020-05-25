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Пожар на ТЭЦ в Москве не привел к сбоям в электроснабжении

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© Википедия

© Википедия

Столичные пожарные ликвидировали возгорание трансформатора на территории ТЭЦ-26 на юге города. В результате инцидента никто не пострадал. По данным ПАО «Мосэнерго», подача электричества потребителям не прекращалась.

Как сообщили спасатели, площадь пожара в здании за трансформаторной будкой на Востряковском проезде составила десять квадратных метров.

«Произошло возгорание проводки и электрического оборудования», — уточнили в МЧС.

Пожарным не сразу удалось приступить к выполнению своих обязанностей, поскольку здание находилось под напряжением.

Пожар в трансформаторной будке на территории ТЭЦ может показаться незначительным событием. Однако точно такое же возгорание на электроподстанции на улице Чагина в столице ровно 15 лет назад оставило без электричества несколько районов Москвы и Подмосковья, а также Тульской, Калужской и Рязанской областей.

Были отключены пять московских электростанций и 15 питающих центров, ТЭЦ в Алексине и Ефремове, Новомосковская и Щекинская ГРЭС. Остановили Нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Стоял транспорт в Москве и Туле, в тоннелях столичного метрополитена оказались заблокированы 43 поезда. Не работали светофоры, прекратили обслуживание АЗС, на дорогах возникли гигантские пробки. Более тысячи горожан застряли в лифтах. Свет погас даже в Госдуме и в командном пункте РВСН.

Отключилась связь, прекратили работать банки, были остановлены торги на биржах. Почти сутки людям пришлось обходиться без света, воды и канализации. Граждане бросились раскупать соль и спички в тех магазинах, которые смогли продолжить работу без касс. Даже в ларьках моментально исчезла питьевая вода, резко взлетевшая в цене.

С внезапным коллапсом удалось справиться лишь на следующий день. Убытки были впечатляющими. Во многих торговых сетях испортились сотни тонн продуктов из-за отключенных холодильников. На птицефабриках погибло до одного миллиона кур. На Ступинском металлургическом комбинате в доменных печах застыл расплавленный никель.

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