В Госдуме предупредили о подорожании туалетной бумаги на 10-15%

Туалетная бумага и бумажные полотенца могут подорожать на 10−15%, предполагает депутат Госдумы Юрий Волков.

По его словам, причиной роста цен может стать рекомендация Роспотребнадзора о приостановке раздельного сбора мусора из-за угрозы коронавируса.

Парламентарий считает, что данная рекомендация остановит потоки формирования сырья для целлюлозно-бумажной промышленности, которая обеспечивает изготовление бумажных санитарно-гигиенических товаров первой необходимости.

«Рекомендации даны без уточнения позиции службы по области распространения такого действия, — приводит газета „Известия“ текст письма Волкова в Роспотребнадзор. — Также не определен срок действия рекомендаций, поскольку они даны не на период самоизоляции, а связаны только с возможностью заражения от нового вируса COVID-19».

Депутат также попросил ведомство уточнить позицию в отношении раздельного сбора мусора во время пандемии.

В свою очередь исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев предположил в беседе с изданием, что стоимость гигиенических товаров может вырасти в течение трех недель на 10−15%, а самая недорогая туалетная бумага (15−20 рублей за рулон) может совсем исчезнуть.

Как писал ранее «Ридус», правительство РФ внесло 29 марта уточнения в перечень товаров первой необходимости. Новый список так же содержит 23 пункта, но в нем произошли изменения. Некоторые позиции детально расшифрованы, другие исчезли вовсе.