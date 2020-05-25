В Москве заведено дело на мужчину, заразившего COVID-19 постояльцев хостела

В отношении мужчины, заразившего коронавирусом постояльцев московского хостела, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Согласно материалам прокурорской проверки, пациента с коронавирусом выписали из больницы и отправили продолжать лечение на дому.

«Он предоставил в больницу недостоверную информацию об адресе проживания и прибыл в хостел, скрыв от администрации информацию о заболевании», — говорится в сообщении ведомства.

После выявления данного случая проведенные тесты на COVID-19 дали положительный результат у двух постояльцев, контактировавших с мужчиной.

В итоге на него завели уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», а директору хостела прокурор объявил предостережение о недопустимости таких нарушений и принятии мер по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Крыму было возбуждено первое уголовное дело против нарушителя карантина. Из-за беспечного поведения местного жителя, не желавшего оставаться дома, коронавирусом заразился медицинский работник.