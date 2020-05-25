Вирусолог рассказал о неправильном лечении коронавируса в США

Главная ошибка американских врачей при лечении коронавируса заключается в том, что они всех зараженных коронавирусом подключают к аппаратам ИВЛ, заявил академик РАН Виталий Зверев.

В беседе с газетой «Взгляд» заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, отметил, что лечить вирус необходимо в зависимости от симптомов заболевания.

По его словам, американские медики сделали вывод, что COVID-19 не вызывает пневмонию или ОРЗ, и поэтому лечат не ту болезнь.

«Американцы действительно лечат неправильно, потому что они всех больных сразу сажают на аппарат искусственной вентиляции легких», — сказал изданию Зверев, добавив, что российские врачи отправляют пациентов на ИВЛ только в крайних случаях.

Вирусолог пояснил, что, если диагностирована пневмония, это не значит, что ее вообще не нужно лечить, потому что у пациента выявлен коронавирус. Он подчеркнул, что пневмония не обязательна для всех пациентов с коронавирусом.

В свою очередь врач-патологоанатом Александр Эдигер усомнился в развитии пневмонии у зараженных COVID-19. По его мнению, у больных наблюдается не пневмония в чистом виде, а специфическое поражение легких.

Как писал ранее «Ридус», главный врач московского медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что подавляющее большинство новых случаев пневмонии в столице имеет коронавирусное происхождение.

