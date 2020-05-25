Агентство Синьхуа превратило своих ведущих в ботов

Китайское новостное агентство Синьхуа активно использует современные технологии. Например, в их штате сотрудников есть виртуальные журналисты с искусственным интеллектом.

ИИ-боты настолько понравились зрителям, что теперь виртуальные репортеры ведут новости и развлекательные передачи на центральном канале. А недавно в штате ИИ-журналистов появилась новенькая Синь Сяовэй, разработанная специалистами Sogou.

Сообщается, что бот является полной копией настоящей ведущей Чжао Ваньвэй, которая работает в Синьхуа. Благодаря современным технологиям ИИ-бот получился самым реалистичным из всей команды виртуальных ведущих.

Помимо внешности бот имитирует и голос ведущей. Почти как настоящая ведущая новостей, виртуальная Сяовэй рассказывает китайцам о событиях дня. Бот управляется исключительно текстовым вводом.

Штат виртуальных журналистов появился в новостном агентстве в прошлом году. Первым ботом стала Синь Сяомэн, которая освещает политические новости. Тогда же в агентстве появился бот-мужчина по имени Цю Хао, но зрители были недовольны.

Дело в том, что Цю Хао выглядел очень неестественно, так как был сделан по устаревшему прототипу. У него отсутствовали жестикуляция и мимика, поэтому его быстро сняли с эфира.

Новая ИИ-ведущая Синь Сяовэй разработана, как и прошлогодняя Синь Сяомэн, китайской ИТ-компанией Sogou, местным аналогом Google, в сотрудничестве с Синьхуа. Как и соведущая, Сяовэй может имитировать человеческий голос, мимику и жесты.

Представители компании надеются, что в скором времени их ИИ-журналисты смогут вести не только студийные эфиры, но и проводить репортажи в городе.