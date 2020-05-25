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Двух пациентов горящей больницы в Приморье перевели в Находку

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© Twitter

© Twitter

Два пациента из горящей больницы в городе Партизанске направлены в клинику в соседней Находке. Города разделяет около 40 километров. Больных сопровождают реаниматологи. Остальных людей разместили в соседнем здании, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Приморского края.

По данным регионального Минздрава, из горящей больницы эвакуировали в общей сложности 56 пациентов. Двое из них находились в отделении реанимации.

«В настоящее время пациенты переведены в отдельное здание терапевтического корпуса. Двое тяжелых пациентов переводятся в сопровождении реаниматологов в больницу Находки», -цитирует ТАСС заявление пресс-службы министерства.

В пресс-службе еще раз подчеркнули, что в партизанской больнице не было больных коронавирусом. Причины пожара пока не установлены. На место возгорания выехали губернатор края Олег Кожемяко и глава Минздрава Анастасия Худченко.

Пожар на крыше приемного отделения больницы возник 25 мая. Его площадь достигла 300 квадратных метров. О пострадавших информации нет.

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