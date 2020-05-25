Гидрометцентр назвал сроки возвращения теплой погоды в Россию

Жителям европейской части России в ожидании теплой погоды на следующей неделе нужно потерпеть до четверга. Уже в понедельник столбики термометров поднимутся до отметки в 15−18 градусов, а со вторника потеплеют и ночи. Однако в среду снова немного похолодает — до 15 градусов.

«Это уже майская погода, это уже не вызывает удивление. Давление будет повышаться, поэтому осадков практически не будет. Среду надо будет еще перетерпеть, в четверг температура будет уже 18- 20, а в выходные 20−22. Тепло сохранится до конца недели», — цитирует РИА Новости слова главы Гидрометцентра Романа Вильфанда.

На юге России днем станет на 7−8 градусов теплее. Столбики термометров остановятся на 25−28 градусах. А вот в азиатской части страны температуры на следующей неделе наоборот понизятся до средних многолетних значений.

«В Сибири в среду начнется понижение температуры. Сейчас она на уровне 23−30, а со среды будет 18−20. Это будет соответствовать нормальному температурному фону для всего региона», — сказал Вильфанд.

Объясняется это тем, что антициклон, господствовавший на большей части Сибири в последнее время, уйдет. Давление начнет понижаться. В целом на всей территории страны погода вернется к нормальным майским значениям.



Похожий прогноз ранее дали и в центре погоды «Фобос».