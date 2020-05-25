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Чемпионат Италии по футболу могут возобновить 13 или 20 июня

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© Twitter

© Twitter

Футбольное первенство Италии, прерванное из-за пандемии в начале марта, вскоре может возобновиться. В качестве вероятных дат пока обозначены две: 13 и 20 июня. Об этом заявил министр спорта страны Винченцо Спадафора.

«Мы обсуждаем две возможные даты начали игр Серии, А — 13 и 20 июня. Уже есть протокол о возобновлении сезона. Он очень похож на ранее согласованный для тренировок. В четверг мы решим, стоит ли возобновлять нашу работу и когда это можно будет сделать», — цитирует слова министра издание Football Italia.

Недавно состоялось собрание представителей футбольных клубов Италии. На нем большинство высказалось за возобновление чемпионата с 13 июня.

В Италии действует распоряжение правительства о запрете спортивных соревнований до 14 июня. Однако его, по словам министра, можно будет скорректировать ближе к этой дате, если число случаев заражения коронавирусом продолжит падать.

Также Спадафора поделился опасениями по поводу возможного скопления фанатов в барах во время футбольных матчей, поскольку на стадион болельщиков в ближайшее время не пустят. Люди могут смотреть игры в тесных компаниях в гостях у обладателей платных телевизионных подписок.

Министр привел пример Германии, где телеканал Sky организовал бесплатные трансляции футбола в прямом эфире. По его мнению, в Италии следует предпринять несто подобное, «чтобы избежать собраний фанатов в барах».

Тем временем сами фанаты высказались против продолжения футбольных первенств без зрителей. Это, по их мнению, «убивает футбол».

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