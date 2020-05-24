найти ×
   
  • USD +0.96
    71.88
  • EUR +0.65
    78.44
СохранитьСохранено0
×

103514

Подросток застрелил воевавшего в Донбассе боевика из его же автомата

Small f1a6d446e0
© visualhunt.com

© visualhunt.com

Под Киевом мужчина был застрелен из собственного автомата 16-летним подростком, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, в Вышгороде между местным жителем и группой несовершеннолетних произошел конфликт, в результате чего один из подростков выхватил автомат из сумки оппонента и выстрелил в него.

После случившегося стрелок покинул место преступления вместе с друзьями.

Также стало известно, что подростки избили еще одного мужчину, который был вместе с убитым.

Как сообщил в Facebook экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, подросток застрелил 45-летнего Игоря Корниенко, воевавшего в батальоне «Айдар» в Донбассе.

В итоге полиции удалось разыскать нападавших. Их оказалось пятеро, четверо из которых — несовершеннолетние.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Маски для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным
3216047читать позжечитаю позже
Общество
«Бургер Кинг» перестал справляться с заказами москвичей: личный опыт
-6033116читать позжечитаю позже

главное


Экология
Коронавирус вернул стада дюгоней к берегам Таиланда

Животные наслаждаются отсутствием людей.

15026424читать позжечитаю позже

Космос
Астрономы впервые заглянули в «душу» межзвездной кометы21 апреля

Исследования показали, что 2I / Борисов могла образоваться у красного карлика.

405385читать позжечитаю позже