Подросток застрелил воевавшего в Донбассе боевика из его же автомата

Под Киевом мужчина был застрелен из собственного автомата 16-летним подростком, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, в Вышгороде между местным жителем и группой несовершеннолетних произошел конфликт, в результате чего один из подростков выхватил автомат из сумки оппонента и выстрелил в него.

После случившегося стрелок покинул место преступления вместе с друзьями.

Также стало известно, что подростки избили еще одного мужчину, который был вместе с убитым.

Как сообщил в Facebook экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, подросток застрелил 45-летнего Игоря Корниенко, воевавшего в батальоне «Айдар» в Донбассе.

В итоге полиции удалось разыскать нападавших. Их оказалось пятеро, четверо из которых — несовершеннолетние.