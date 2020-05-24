Депутат Гусева опровергла информацию о перестановках в «Единой России»
- 24 мая 2020, 21:30
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Депутат Государственной думы Ирина Гусева выступила с опровержением информации о грядущих перестановках в «Единой России» и досрочных выборах, ранее появившейся в прессе. По поводу данных публикаций последует обращение в Генпрокуратуру.
«Я завтра буду делать заявление в Генеральную прокуратуру. Я хочу, чтобы все в информационном поле понимали: за все надо отвечать. И за это тоже придется ответить», — цитирует слова Гусевой «Интерфкас».
Никаких закрытых совещаний, на решение которых даются ссылки в опубликованных материалах, не проводилось. «Сегодня вся фракция занята одним — мы в регионах занимаемся проблемой с коронавирусом», — подчеркнула Гусева.
Некоторые СМИ и паблики в социальных сетях ранее распространили информацию со ссылкой на депутата Гусеву о якобы имевшем место закрытом заседании думской фракции «Единая Россия», после которого она заявила о кадровых перестановках в партии.
В материалах отмечалось, что председатель «Единой России» Дмитрий Медведев займет пост спикера Госдумы, пройдут досрочные выборы в нижнюю палату парламента, а сама Гусева займется созданием «новой идеологической конструкции партии».
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