Депутат Гусева опровергла информацию о перестановках в «Единой России»

Депутат Государственной думы Ирина Гусева выступила с опровержением информации о грядущих перестановках в «Единой России» и досрочных выборах, ранее появившейся в прессе. По поводу данных публикаций последует обращение в Генпрокуратуру.

«Я завтра буду делать заявление в Генеральную прокуратуру. Я хочу, чтобы все в информационном поле понимали: за все надо отвечать. И за это тоже придется ответить», — цитирует слова Гусевой «Интерфкас».

Никаких закрытых совещаний, на решение которых даются ссылки в опубликованных материалах, не проводилось. «Сегодня вся фракция занята одним — мы в регионах занимаемся проблемой с коронавирусом», — подчеркнула Гусева.

Некоторые СМИ и паблики в социальных сетях ранее распространили информацию со ссылкой на депутата Гусеву о якобы имевшем место закрытом заседании думской фракции «Единая Россия», после которого она заявила о кадровых перестановках в партии.

В материалах отмечалось, что председатель «Единой России» Дмитрий Медведев займет пост спикера Госдумы, пройдут досрочные выборы в нижнюю палату парламента, а сама Гусева займется созданием «новой идеологической конструкции партии».