найти ×
   
  • USD +0.96
    71.88
  • EUR +0.65
    78.44
СохранитьСохранено0
×

203511

Депутат Гусева опровергла информацию о перестановках в «Единой России»

Small a73d41983d
© vk.com

© vk.com

Депутат Государственной думы Ирина Гусева выступила с опровержением информации о грядущих перестановках в «Единой России» и досрочных выборах, ранее появившейся в прессе. По поводу данных публикаций последует обращение в Генпрокуратуру.

«Я завтра буду делать заявление в Генеральную прокуратуру. Я хочу, чтобы все в информационном поле понимали: за все надо отвечать. И за это тоже придется ответить», — цитирует слова Гусевой «Интерфкас».

Никаких закрытых совещаний, на решение которых даются ссылки в опубликованных материалах, не проводилось. «Сегодня вся фракция занята одним — мы в регионах занимаемся проблемой с коронавирусом», — подчеркнула Гусева.

Некоторые СМИ и паблики в социальных сетях ранее распространили информацию со ссылкой на депутата Гусеву о якобы имевшем место закрытом заседании думской фракции «Единая Россия», после которого она заявила о кадровых перестановках в партии.

В материалах отмечалось, что председатель «Единой России» Дмитрий Медведев займет пост спикера Госдумы, пройдут досрочные выборы в нижнюю палату парламента, а сама Гусева займется созданием «новой идеологической конструкции партии».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
«Бургер Кинг» перестал справляться с заказами москвичей: личный опыт
-6033116читать позжечитаю позже
Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен
7010385читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Спорт
Тренировка от Арнольда Шварценеггера: как оставаться в форме на карантине

Чтобы вы не стали шариком, пока сидите дома.

35029567читать позжечитаю позже

Общество
Как отличить ложь от правды о коронавирусе в Сети09 апреля

Эксперты выпустили рекомендации для выделения «фейковых» новостей.

4039967читать позжечитаю позже