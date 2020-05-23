Около 30 сотрудников Центра подготовки космонавтов заболели коронавирусом

COVID-19 обнаружен у 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов (ЦПК), сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Там уточнили, что всего в подмосковном Звездном городке болеют коронавирусом 64 человека.

При этом в пресс-службе заверили, что ситуация нормализуется, количество заболевших уменьшается, а выздоровевших — растет.

Ранее на своей странице в Instagram мэр Звездного городка Евгений Баришевский сообщил, что всего в городе болеют коронавирусом 56 человек, из которых шестеро — сотрудники ЦПК и девять человек — сотрудники Медсанчасти-2.

В пресс-службе ЦПК агентству заявили, что руководствуются теми же данными, что и городская администрация, а статистика ФМБА нуждается в уточнении.

Как отмечает «Интерфакс», по состоянию на 2019 год в Звездном городке проживали примерно 5 300 человек.

По данным оперативного штаба на 23 мая, всего в Московской области зафиксировано 32 653 случая заражения COVID-19. За минувшие сутки коронавирус выявили у 846 жителей Подмосковья.

В России за сутки зарегистрированы 9 434 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 139 летальных исходов. Полностью выздоровели 8111 человек.

Всего на данный момент в стране число заразившихся достигло 335 882. Скончались 3388 человек, выздоровели 107 936.