Всплыло уголовное прошлое пермяка, выложившего в Сеть фото Власова

Житель Перми Даниил Шестаков, ставший фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма, ранее уже привлекался к угловой ответственности, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом расследования.

По его словам, Шестакова привлекали за угрозу убийством родного деда.

Кроме того, был зафиксирован факт избиения мужчиной собственной матери, пишет агентство.

Как писал ранее «Ридус», следствие установило, что не позднее 5 мая 2020 года Даниил Шестаков разместил на сайте «Банк памяти» фото изменника Родины Власова. По этому факту в отношении жителя Перми было возбуждено уголовное дело.

Также сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби, разместившего в «Банке памяти» фотографию Гитлера.