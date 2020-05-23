найти ×
   
  • USD +0.96
    71.88
  • EUR +0.65
    78.44
СохранитьСохранено0
×

003337

Всплыло уголовное прошлое пермяка, выложившего в Сеть фото Власова

Small f1a6d446e0
© СК РФ/ТАСС

© СК РФ/ТАСС

Житель Перми Даниил Шестаков, ставший фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма, ранее уже привлекался к угловой ответственности, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом расследования.

По его словам, Шестакова привлекали за угрозу убийством родного деда.

Кроме того, был зафиксирован факт избиения мужчиной собственной матери, пишет агентство.

Как писал ранее «Ридус», следствие установило, что не позднее 5 мая 2020 года Даниил Шестаков разместил на сайте «Банк памяти» фото изменника Родины Власова. По этому факту в отношении жителя Перми было возбуждено уголовное дело.

Также сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби, разместившего в «Банке памяти» фотографию Гитлера.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Туалеты попали в список самых опасных мест во время пандемии
-10638читать позжечитаю позже
Общество
Как отличить ложь от правды о коронавирусе в Сети
4039967читать позжечитаю позже

главное


Общество
Приведут ли пандемия и депрессия к новой войне

Американский политолог делает прогноз.

4120123читать позжечитаю позже

Экология
Пандемия может радикально изменить Галапагосские острова12 мая

Как местные жители и природа переносят отсутствие туристов.

1010334читать позжечитаю позже