Фейки недели: в Дагестане торгуют отравленными масками из Китая

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Торговля китайской гумпомощью

В начале мая в Сети стали появляться сообщения о продаже в российских магазинах медицинских масок, которые якобы поступили из Китая в качестве гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавируса.

Авторы постов прикрепляли к своим публикациям фотоснимок упаковки защитных масок с этикеткой на китайском языке. На ней якобы было написано, что товар является благотворительной помощью и для продажи не предназначен.



Информацией заинтересовались в Следственном комитете России. После проведенной проверки было установлено, что сведения о торговле китайской гуманитарной помощью — ложь.

Также следователям удалось найти главного распространителя фейка. Им оказалась 38-летняя предпринимательница из Москвы. На допросе женщина сразу призналась, что действительно разместила в социальных сетях видеоролик о масках, который собрал огромное количество просмотров.

В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение. Вероятно, ее ждет штраф в размере от 300 тысяч рублей до 700 тысяч.

Трупы в Крылатском

Еще одной москвичке придется ответить перед законом за распространение недостоверных сведений. Женщина распространила в соцсети ролик о том, что в столичном районе Крылатское из одного госучреждения в ночное время тайно вывозят трупы людей, умерших от последствий заражения коронавирусной инфекцией.

Указанное сообщение было опровергнуто отраслевым органом исполнительной власти как не соответствующее действительности. В ходе предварительного расследования установлена жительница района Крылатское 1979 года рождения. В ходе допроса она пояснила следователям, что является модератором общедоступной группы в социальной сети, — отметили в пресс-службе Следственного комитета.

Видео допроса было выложено на сайте СК. Обвиняемая призналась, что ложную информацию она опубликовала для привлечения подписчиков.

Отравленные маски в аптеках Дагестана

А жителей Дагестана, где сейчас наблюдается тяжелая эпидемическая ситуация, напугали фейковым сообщением о поступление в аптеки региона отравленных масок. Ложь тиражировалась через мессенджер WhatsApp в виде аудиозаписи.

«Скоро у нас снимут карантин, но нас будут заставлять надевать маски. Есть вероятность, что эти маски заражены новым вирусом, который активируется от влажного теплого дыхания», — говорит женский голос на записи.

В Министерстве здравоохранения Республики Дагестан еще раз обратили внимание на то, что данная информация не соответствует действительности, и призвали граждан доверять только официальным источникам.

Ранее врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Дмитрий Ковпак объяснил в интервью «Ридусу», почему во время пандемии коронавируса люди больше склонны доверять фейкам, а не официальной информации.

