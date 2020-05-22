Россияне оказались на борту круизного лайнера, помещенного на карантин
- 22 мая 2020, 22:35
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Четыре россиянки находятся на борту круизного лайнера Navigator Seven Seas, который поместили на карантин в порту Барселоны после выявления коронавируса у одного из членов экипажа.
Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Мадриде, гражданки России входят в состав экипажа.
«Консульские работники стараются установить контакт с ними, держат вопрос на контроле», — сказали агентству в дипмиссии.
В посольстве также уточнили, что информация о заболевших россиянах, находящихся на борту судна, не поступала.
По информации минздрава Испании, на борту лайнера находятся около 400 человек разных национальностей, а COVID-19 обнаружен у гражданки Сербии. Примечательно, что Navigator Seven Seas отправился в плавание из Майами 8 мая.
В начале мая «Ридус» писал о том, что тысячи членов экипажей круизных лайнеров остаются в море из-за пандемии коронавируса. Причина вынужденной «одиссеи» заключается в предписаниях медицинских служб, с которыми сталкиваются владельцы судов.
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