В МГУ рассказали о разработке «перспективной» вакцины от коронавируса

В настоящее время биологи МГУ разрабатывают вакцину от COVID-19 на основе вирусов растений.

Как сообщили в вузе, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила эту разработку в перечень перспективных «кандидатных» вакцин.

«Созданы несколько прототипов поливалентной вакцины против коронавирусов, вызывающих такие заболевания, как COVID-19, SARS, MERS, и коронавирусов летучих мышей, имеющих потенциал преодоления межвидового барьера с человеком», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МГУ.

Как известно, ранее ВОЗ включила в число перспективных девять прототипов вакцин, разрабатываемых в России. Новая вакцина МГУ стала в этом списке десятой.

«Ридус» также писал о том, что сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи центра проверили свою векторную вакцину от коронавирусной инфекции нового типа на себе. Испытания прошли успешно.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заверил, что реальные результаты разработки вакцин от коронавируса можно ожидать уже в конце июля нынешнего года.