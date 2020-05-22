Турция объявила о готовности принимать российских туристов с 15 июля

Турция возобновит авиасообщение с Россией и Украиной с середины июля. Такое решение было принято министерством культуры и туризма Турции на основании рекомендаций минздрава страны.

Как сообщает газета Turizm Guncel, при взаимном открытии границ авиасообщение с обеими странами может быть возобновлено с 15 июля.

По данным издания, полетные программы авиакомпаний будут выполняться по тем же маршрутам, что и до приостановки авиасообщения.

В свою очередь глава ANEX Tourism Group заявил, что турецкие отели должны подготовиться к приему россиян с 15 июля, но отметил при этом, что пока преждевременно делать окончательные прогнозы. В частности, он допустил, что рейсы из России могут не возобновиться до 1 августа.

Газета также отмечает, что Турция собирается возобновить международное авиасообщение с 10 июня со странами, которые успешно справляются с пандемией коронавируса и тоже готовы открыть свои границы. В этот список входят 19 государств, включая Белоруссию, Грузию, Казахстан, Китай, Японию, Канаду, Германию, Австрию, Нидерланды, Бельгию и Израиль.

Ранее сообщалось, что Турция собирается открыть границы для иностранных туристов 20 мая.