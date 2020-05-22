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Студент спас девочку, применив полученные в Академии МЧС навыки

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© МЧС

© МЧС

В Железногорске Красноярского края едва не утонула 11-летняя девочка. Спасти ее удалось студенту Сибирской пожарно-спасательной академии государственной противопожарной службы МЧС РФ Никите Голубеву.

Как сообщает ФАН, во время пробежки молодой человек заметил у водоема большое скопление людей и решил поинтересоваться, что случилось.

«Подошел, там парни пытались откачать девушку. Поинтересовался, есть ли пульс, мне ответили, что нет пульса», — рассказал Голубев в беседе с изданием. По его словам, он решил не медлить и применить свои знания на практике. Юноша стал делать массаж сердца: 30 нажатий на грудную клетку и два вдоха. Во время четвертого подхода у девочки появилось дыхание.

На этом будущий профессиональный спасатель не остановился. Он перевернул школьницу на бок для того, чтобы из нее вышла вода.

Приехавшие на место сотрудники спасательной службы отвезли пострадавшую в больницу. Сейчас девочка поправляется, но не помнит, что произошло с ней в тот день.

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В Нижнем Тагиле водители автобусов не поделили пассажиров и устроили драку

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© urbus.ru

© urbus.ru

В социальных сетях появился видеоролик, на котором водители двух автобусов в Нижнем Тагиле устроили драку на остановке.

На кадрах, снятой одной из камер видеонаблюдения видно, что один из автобусов подъезжает к остановке. В этот момент водитель другого автобуса резко набирает скорость, подрезает своего коллегу и первым останавливается, чтобы забрать пассажиров.

Такое поведение возмутило водителя первого автобуса и он решил разобраться с конкурентом, началась потасовка.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на сотрудника полиции из подразделения ГИБДД Нижнего Тагила, оба автобуса принадлежат одному местному предприятию «Союз-НТ». Полиция уже проанализировала видеоролик и проводит проверку.

Также сообщается, что никто из пассажиров автобусов не пострадал. 

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