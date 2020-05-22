Студент спас девочку, применив полученные в Академии МЧС навыки

В Железногорске Красноярского края едва не утонула 11-летняя девочка. Спасти ее удалось студенту Сибирской пожарно-спасательной академии государственной противопожарной службы МЧС РФ Никите Голубеву.

Как сообщает ФАН, во время пробежки молодой человек заметил у водоема большое скопление людей и решил поинтересоваться, что случилось.

«Подошел, там парни пытались откачать девушку. Поинтересовался, есть ли пульс, мне ответили, что нет пульса», — рассказал Голубев в беседе с изданием. По его словам, он решил не медлить и применить свои знания на практике. Юноша стал делать массаж сердца: 30 нажатий на грудную клетку и два вдоха. Во время четвертого подхода у девочки появилось дыхание.

На этом будущий профессиональный спасатель не остановился. Он перевернул школьницу на бок для того, чтобы из нее вышла вода.

Приехавшие на место сотрудники спасательной службы отвезли пострадавшую в больницу. Сейчас девочка поправляется, но не помнит, что произошло с ней в тот день.