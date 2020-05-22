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Стартап Archer представил аэротакси, развивающее скорость до 240 км/ч

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Archer

© Archer

Представители компании Archer рассказали о своей новой разработке — электрическом аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой. Если все пойдет по плану, то такси приступит к работе уже в 2021 году.

Согласно описанию, Archer разительно отличается от своих предшественников. Так, например, аэротакси сможет развивать скорость до 240 км/ч, а также одного заряда батареи будет хватать на 100 километров.

Перезарядка также не займет много времени — всего 20 минут. В отличие от других такси, Archer сможет разместить сразу четырех пассажиров, пилота и багаж. Да, в этом такси не предусмотрен беспилотный режим, как, например, в аэротакси от американской компании EHang.

Максимальный вес, который сможет поднять такси в воздух, составляет 450 килограммов. Сейчас компания дорабатывает первые прототипы такси, и в начале 2021 года уже планируются тестовые полеты.

Новый вид транспорта поможет не только снизить нагрузку на наземные виды транспорта, но и будет использоваться в экстренных службах, например в скорой помощи или полиции. В будущем легковые аэротакси могут полностью вытеснить вертолеты, считают разработчики.

В первую очередь компания настроена на использование летательного аппарата в качестве городского такси в густонаселенных городах. Первыми городами, в которых, возможно, появятся аэротакси от компании Archer, будут Даллас и Лос-Анджелес, а также пара городов в Техасе.

Первое время мы планируем арендовать вертолетные площадки города, а уже потом вложимся в строительство собственной инфраструктуры с вертикальными остановками для аэротакси. К концу следующего года мы построим и испытаем шесть полноразмерных прототипов, — заключили разработчики.
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В Нижнем Тагиле водители автобусов не поделили пассажиров и устроили драку

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© urbus.ru

© urbus.ru

В социальных сетях появился видеоролик, на котором водители двух автобусов в Нижнем Тагиле устроили драку на остановке.

На кадрах, снятой одной из камер видеонаблюдения видно, что один из автобусов подъезжает к остановке. В этот момент водитель другого автобуса резко набирает скорость, подрезает своего коллегу и первым останавливается, чтобы забрать пассажиров.

Такое поведение возмутило водителя первого автобуса и он решил разобраться с конкурентом, началась потасовка.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на сотрудника полиции из подразделения ГИБДД Нижнего Тагила, оба автобуса принадлежат одному местному предприятию «Союз-НТ». Полиция уже проанализировала видеоролик и проводит проверку.

Также сообщается, что никто из пассажиров автобусов не пострадал. 

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