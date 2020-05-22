Как правильно очищать многоразовые маски

В Москве и во многих других городах уже несколько недель действует масочный режим в общественных местах. Так как цены на одноразовые медицинские маски сейчас подняты в несколько раз, люди покупают многоразовые или шьют их из подручных материалов.

Специалисты центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рассказали, как правильно дезинфицировать многоразовые тканевые маски.

Теплая вода и любое моющее средство, которое вы привыкли использовать дома, должны отлично работать. Это может быть даже обычное хозяйственное мыло. Маску можно стирать как руками, так и в стиральной машинке на правильном режиме, — говорит доктор Габриэла Андухар Васкес, врач-инфекционист и эпидемиолог в Медицинском центре Tufts.

После стирки обязательно дайте маске высохнуть на воздухе или поместите ее в сушилку, где используется горячий пар. Это поможет маске еще раз продезинфицироваться и удалить частицы, которые остались при стирке.

Также эксперты отметили, что маски на хлопчатобумажной или льняной основе можно проглаживать утюгом или отпаривателем.

Как часто нужно стирать маску?

CDC говорит, что маски должны регулярно стираться в зависимости от частоты использования. Однако если вы считаете, что могли подвергнуться воздействию коронавируса, следует принять дополнительные меры предосторожности.

Например, если вы были в метро и кто-то чихнул на вас, вам, возможно, захочется снять эту маску и немедленно ее постирать. В таком случае лучше иметь с собой запасную маску.

А как насчет фильтров?

Некоторые многоразовые маски имеют фильтры, которые тоже нужно мыть. Ученые пишут, что некоторые фильтры, особенно HVAC, можно носить два-три раза, прежде чем стирать, но некоторые люди предпочитают мыть фильтры так же часто, как они очищают свои маски.

Тем не менее фильтры по большей части предназначены для одноразового использования. Из-за этого они будут меняться чаще, чем маски. Также важно отметить, что каждая стирка снижает эффективность фильтров.

В отличие от масок, фильтры более деликатны, поэтому их следует мыть вручную, а не помещать в стиральную машину. Сушить их можно в стиральной машине на деликатном режим, а еще лучше — феном.