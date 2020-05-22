Женщина заплатит 15 тысяч рублей штрафа за пост о коронавирусе

Жительница Саранска заплатит 15 тысяч рублей штрафа за размещение в социальной сети «ВКонтакте» поста о том, что в больницу в Рузаевке госпитализированы 53 жителя Пензы с коронавирусной инфекцией.

«Полицейскими установлено, что информация не соответствует действительности — в ГБУЗ РМ „Рузаевская ЦРБ“ с начала введения ограничительных мер и по сегодняшний день пациентов из Пензенской области не поступало», — сообщили в МВД по Республике Мордовия.

Правоохранители уточнили, что женщина на данный момент является безработной. По их мнению, она «преступила черту закона в погоне за хайпом».

«Статья предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Однако, учитывая материальное положение женщины, суд посчитал возможным снизить наказание до половины минимального размера административного штрафа», — отметили в МВД.

За прошедшие сутки в России выявлено 8894 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. За этот период зафиксировано 150 летальных случаев. Из больниц по выздоровлении от коронавируса выписаны 7144 человека.