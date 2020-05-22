Осталось 5 дней до первого полета Crew Dragon с астронавтами на борту

Впервые почти за десять лет американские астронавты собираются выйти на орбиту на борту космического корабля. Речь идет о полете ракеты Falcon 9 компании SpaceX и капсулы Dragon с двумя астронавтами NASA.

Хотя мыс Канаверал во Флориде видел много запусков, во время пандемии коронавируса их число резко сократилось. NASA запускало в основном роботизированные спутники, уточняют в агентстве.

Летчики-испытатели NASA Дуг Херли и Боб Бенкен совершат первый пилотируемый полет на корабле Crew Dragon уже через несколько дней — 27 мая 2020 года.

Полет, получивший название Demo-2 mission (или DM-2), отправится к МКС и обратно с астронавтами на борту. Примечательно, что это опытные астронавты, которые летали еще на шаттлах.

Если все пойдет по плану, то старт произойдет на мысе Канаверал в 23:32 по московскому времени. Заявленная стартовая площадка — 39А, причем именно с этой площадки был проведен последний пуск шаттла в 2011 году.

Обычно во время таких исторических запусков журналисты и зрители собираются на другом берегу мыса, чтобы понаблюдать на взлетом ракеты.

16 июля 1969 года

В этот раз NASA призывает зрителей держаться подальше друг от друга из-за пандемии, а лучше и вовсе наблюдать за событием онлайн. Но пляжи во Флориде с недавнего времени открыты для посещения.

А вот в космическом центре количество посетителей будет ограничено из-за коронавируса. На старт будут приглашены жены астронавтов и их маленькие сыновья. Вице-президент Майк Пенс, председатель Национального космического совета, а также, вероятно, сам президент Дональд Трамп посетят площадку.