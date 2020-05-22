Осталось 5 дней до первого полета Crew Dragon с астронавтами на борту
- 22 мая 2020, 11:24
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Впервые почти за десять лет американские астронавты собираются выйти на орбиту на борту космического корабля. Речь идет о полете ракеты Falcon 9 компании SpaceX и капсулы Dragon с двумя астронавтами NASA.
Хотя мыс Канаверал во Флориде видел много запусков, во время пандемии коронавируса их число резко сократилось. NASA запускало в основном роботизированные спутники, уточняют в агентстве.
Летчики-испытатели NASA Дуг Херли и Боб Бенкен совершат первый пилотируемый полет на корабле Crew Dragon уже через несколько дней — 27 мая 2020 года.
Полет, получивший название Demo-2 mission (или DM-2), отправится к МКС и обратно с астронавтами на борту. Примечательно, что это опытные астронавты, которые летали еще на шаттлах.
Если все пойдет по плану, то старт произойдет на мысе Канаверал в 23:32 по московскому времени. Заявленная стартовая площадка — 39А, причем именно с этой площадки был проведен последний пуск шаттла в 2011 году.
Обычно во время таких исторических запусков журналисты и зрители собираются на другом берегу мыса, чтобы понаблюдать на взлетом ракеты.
В этот раз NASA призывает зрителей держаться подальше друг от друга из-за пандемии, а лучше и вовсе наблюдать за событием онлайн. Но пляжи во Флориде с недавнего времени открыты для посещения.
А вот в космическом центре количество посетителей будет ограничено из-за коронавируса. На старт будут приглашены жены астронавтов и их маленькие сыновья. Вице-президент Майк Пенс, председатель Национального космического совета, а также, вероятно, сам президент Дональд Трамп посетят площадку.
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