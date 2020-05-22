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Бесплатные лекарства и выплаты: как регионы борются с COVID-19

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Сотрудники Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) представили результаты нового мониторинга мер борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции в регионах.

В Пермском крае разработана программа, позволяющая за секунды определять наличие у человека коронавируса по стримерам компьютерного томографа.

В Бурятии члены семей больных COVID-19 и прочие контактные лица могут бесплатно получить одну упаковку иммуномодулирующего препарата.

А в Ленинградской области появился новый модуль томографического рентгеновского исследования. Это оборудование поможет выявлять не только первичные повреждения лёгких, но и отслеживать динамику в процессе лечения COVID-19.

В Калужской области сотрудники стационарных соцорганизаций станут ежемесячно получать дополнительные выплаты в размере от 10 до 40 тысяч рублей.

В Красноярском крае компания СУЭК приобрела два современных рентгеновских аппарата для БСМП, а также закупила почти 30 тысяч единиц средств индивидуальной защиты для больниц Назарово, Бородино и Шарыпово.

С полной версией мониторинга можно ознакомиться на сайте ЭИСИ.

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