Бесплатные лекарства и выплаты: как регионы борются с COVID-19
- 22 мая 2020, 10:44
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Сотрудники Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) представили результаты нового мониторинга мер борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции в регионах.
В Пермском крае разработана программа, позволяющая за секунды определять наличие у человека коронавируса по стримерам компьютерного томографа.
В Бурятии члены семей больных COVID-19 и прочие контактные лица могут бесплатно получить одну упаковку иммуномодулирующего препарата.
А в Ленинградской области появился новый модуль томографического рентгеновского исследования. Это оборудование поможет выявлять не только первичные повреждения лёгких, но и отслеживать динамику в процессе лечения COVID-19.
В Калужской области сотрудники стационарных соцорганизаций станут ежемесячно получать дополнительные выплаты в размере от 10 до 40 тысяч рублей.
В Красноярском крае компания СУЭК приобрела два современных рентгеновских аппарата для БСМП, а также закупила почти 30 тысяч единиц средств индивидуальной защиты для больниц Назарово, Бородино и Шарыпово.
С полной версией мониторинга можно ознакомиться на сайте ЭИСИ.
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