Восстановление мира после пандемии может «нарушить баланс» в природе

Пандемия коронавируса спровоцировала глобальный экономический кризис. Болезнь создала серьезные трудности для международной торговли, индустрии туризма и других отраслей. Она заставляет пересматривать экономические, медицинские и экологические стратегии. Учитывая, что COVID-19 вызвала широкомасштабные изменения в поведении человека, а также снижение уровня загрязнения, открываются новые возможности для дальнейших позитивных сдвигов. Запреты заставили всех нас переосмыслить свои потребности. Возможно, настало подходящее время для выбора правильного пути и в дальнейшем. То, как мы выйдем из всеобщего карантина, как начнем восстанавливать мировую экономику, будет иметь долгосрочные последствия для экологии в глобальных масштабах. Надо быть очень осторожными, чтобы не нарушить хрупкий баланс в природе. Ее охрана должна занять доминирующее положение в процессе восстановления после пандемии, считают авторы открытого письма ученых в журнале Science.

Коронавирус, вероятно, появился в результате эксплуатации дикой природы, и риск новых заболеваний возрастает с ухудшением состояния окружающей среды. Прошлые потрясения, такие как пандемии, войны и финансовые кризисы, уже отражались на ней негативно. Мы должны учиться на примере подобных событий, чтобы выработать эффективную стратегию защиты природы. Национальные правительства и межправительственные организации должны выработать четкие стратегии для защиты биоразнообразия и здоровья людей на протяжении всего периода восстановления после пандемии COVID-19, считают ученые.

«Мы можем перезагрузить экономику, защищая при этом людей и природу, заново выстраивая торговое взаимодействие для выбора наиболее безопасной стратегии. Мы также можем усилить защиту окружающей среды, улучшить наблюдение за ней за счет лучшего использования современных технологий, можем обеспечить финансирование природоохранных мероприятий», — сказано в тексте письма.

Подвижки в экологической политике уже заметны в обоих направлениях. В некоторых странах защита окружающей среды ослабла, в других правительства запретили торговлю животными и стремятся снизить давление на биологические системы, отмечают ученые.



«По мере того, как мы входим в мир после COVID-19, стратегии восстановления должны быть оптимизированы для сохранения биоразнообразия и защиты здоровья людей», — призывают авторы письма.

Живая природа, действительно, умеет извлекать выгоду из проблем человечества. Так, ужасная катастрофа в Чернобыле привела в итоге к настоящему расцвету естественных биологических комплексов в зоне отчуждения. Фактически там образовался биосферный заповедник особого типа, в жизнь которого человек почти не вмешивается.

Еще одним примером можно считать конфликт в Колумбии, в результате которого возникли «неофициально охраняемые районы».



«Это замедлило деградацию окружающей среды, поскольку люди боятся проникнуть в отдаленные места, занятые повстанцами», цитирует «Би-би-си» слова австралийского ученого Райана Пирсона из Университета Квинсленда.

Он напомнил, что и нынешняя пандемия внесла вклад в восстановление природы. За довольно короткий срок появилось множество сообщений об увеличении численности диких животных, об их появлении там, где их давно не видели.

«Это подразумевает, что определенные виды могут извлечь выгоду из отсутствия влияния человека во время карантина или, возможно, из уменьшения загрязнения, особенно водных ресурсов», — считает ученый.

Трудно оценить, как долго будет действовать достигнутый эффект, если не выработать долгосрочные стратегии для поддержки позитивных изменений. Существует опасение, что стремление к быстрому восстановлению и росту экономики пойдет в ущерб окружающей среде.



«Мы надеемся, что наше письмо вызовет отклик и приведет к выработке позитивных стратегий по поддержке биоразнообразия правительствами и обычными людьми. Отразится на их поведении, на их выборе — в потреблении, инвестициях и путешествиях», — подчеркнул Пирсон.