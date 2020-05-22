У «Красного и Белого» могут возникнуть проблемы из-за COVID-19

Склад в Екатеринбурге, с которого осуществляются поставки в магазины популярной сети «Красное и Белое», оказался под угрозой закрытия из-за заражения большого количества сотрудников коронавирусом. Положительными оказались тесты 103 человек. Учредитель получил предупреждение от местной прокуратуры, сообщил сайт URA.RU со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, в видеоконференции, на которой обсуждался вопрос злополучного склада, участвовали губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев, руководители местных силовых структур и учредитель ООО «Абсолют», основатель «Красного и Белого» Сергей Студенников.

Бизнесмену объяснили, что инцидент стал крупнейшей вспышкой коронавируса в Свердловской области. При этом в регионе работают предприятия с десятками тысяч сотрудников на одной площадке, но из-за принятых мер контроля там нет большого числа заражений.

Студенников отметил, что работа склада остановлена, сотрудники вправе сдать тесты самостоятельно, но им компенсируют эти траты. Поставки в магазины продолжаются, но уже из Челябинска, где заболевших нет.

По данным URA.RU, предложение остановить работу связано с проверками по вопросам миграции. Представителю «Абсолюта» вручили предписание о необходимости ухода на самоизоляцию 832 сотрудников склада. Им также необходимо сделать тесты на коронавирус. Однако сделали это только 232 человека. Остальных просто не могут найти. Предполагается, что работники являются нелегальными мигрантами и прячутся от депортации.

В итоге, как пишет URA.RU, Студенникову было сделано предупреждение о недопустимости нарушения закона. Если склады не перестанут быть источником заражения, «будут приняты меры прокурорского реагирования».

Тем временем многие российские бизнесмены готовятся к новой реальности. Пандемия серьезно изменила их клиентов.