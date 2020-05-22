Коронавирус навсегда изменил покупателей

Ограничительные меры, введенные из-за пандемии, кардинально изменят россиян. Большое количество покупателей получили «серьезную психологическую травму». Их потребительские привычки за пару месяцев изменятся навсегда, считают психологи. Поэтому после окончания карантина бизнесу придется перестраиваться. И наиболее дальновидные коммерсанты начинают к этому готовиться.

«Страх перед вирусом никуда не уйдет. Подлость всей антивирусной пропаганды в том, что она усилит в людях брезгливость. […] Усилится желание дистанцироваться. Люди станут реже посещать магазины, кинотеатры, заведения общепита. А те, кто раньше ужинали в ресторанах, привыкли к домашним ужинам и нашли в них свою прелесть», — цитирует URA.RU слова социального психолога Алексея Рощина.

Пандемия вызвала и экономический кризис, который не обойдет стороной Россию. Люди начнут экономить и аккуратнее тратить деньги.

«Большое количество людей испытывает тревогу из-за того, что неизвестно будущее экономики страны после обвала цен на нефть. В состоянии неопределенности люди стараются сберегать свои ресурсы», — считает доктор социальной психологии Максим Киселев.

По последним данным, только за апрель оборот малого и среднего бизнеса снизился на 54% в сравнении с прошлогодними показателями того же периода. В некоторых отраслях падение достигает 90%. После карантина понадобятся новые форматы работы. Так, после снятия ограничительных мер популярными могут стать автокинотеатры.

«Это отличный вариант для тех россиян, которые будут продолжать усиленно соблюдать дистанцию — в машине на вас никто не чихнет. В плане экономии такие кинотеатры тоже интересны — в них стоимость за просмотр взимается не со всех пассажиров, а за машиноместо. Единственный вопрос, насколько будет интересен репертуар. Дело в том, что обладатели прав на картины могут не согласиться проводить премьерные показы в автокинотеатрах», — сделал прогноз представитель одной из федеральных компаний.

Сеть «Каро» уже готовится открыть в Москве, Санкт-Петербурге и Казани шесть автомобильных кинотеатров. Билеты можно будет купить на сайте, а попкорн и напитки принесут прямо в салон.

Несомненно, будут расширяться уличные веранды ресторанов и кафе — на свежем воздухе труднее «подцепить» инфекцию. Правда, в России для этого потребуется много согласований.

«Заявка одобряется очень долго, гуляет по разным ведомствам, и непонятно, какой вообще будет ответ. Весь порядок необходимо упростить, создать единую комиссию, которая бы занималась такими вопросами», — считает основатель сети «Мясо& Рыба» Сергей Миронов.

Кризис должен заставить рестораторов снизить цены. Добиться этого при росте стоимости продуктов будет непросто. Но многие готовы пойти на такой шаг.

«Убираем все спорное, что редко заказывалось, но было в меню ради имиджа, и оставляем максимально хитовые вещи», — признался основатель уральского заведения «Гады. Крабы. И вино» Валентин Кузякин.

Тем временем Минэкономразвития прогнозирует рост безработицы и снижение реальных доходов населения России на ближайшие годы.