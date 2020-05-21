В России появятся 100 новых мусоросжигательных заводов

Эксперты Минприроды заявили о том, что в России в скором времени произойдет «мусорная» реформа, в рамках которой будет реконструировано 868 мусорных объектов, в том числе 148 мусоросжигательных заводов.

Также во многих городах появятся новые мусорные полигоны и более 300 сортировочных станций. Сейчас активно разрабатывается программа по просвещению населения, в которой защитники экологии расскажут, как правильно сортировать мусор.

Особое внимание реформы будет направлено на переработку сырья. Для этого, по мнению экспертов, нужны современные сортировочные пункты.

Однако проект предполагает строительство и реконструкцию 868 «мусорных» объектов, включая 148 предприятий по сжиганию мусора общей мощностью 4,3 миллиона тонн в год. Минимальная стоимость инфраструктуры оценена в 101 миллиард рублей.

Несмотря на то, что Минприроды и Ростех говорят об улучшении экологии и планируют уделять особое внимание переработке мусора, строительство новых заводов по сжиганию отходов в проекте по-прежнему предусмотрено.

Как пояснили в разговоре с «Коммерсантом» эксперты Минпромторга, такое количество новых полигонов связано с тем, что «целесообразнее строить новые, современные полигоны, которые обеспечивают защиту почвы, воды от попадания фильтрата, чем использовать существующие, где такой защиты нет».