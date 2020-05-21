С «Титаника» поднимут ценные артефакты уже этим летом

Специалисты из американской компании по подъему затонувших судов RMS Titanic Inc. (RMST) объявили о том, что им удалось получить разрешение на поднятие частей «Титаника» на сушу для их дальнейшей реставрации.

Уже через пару недель дайверы поднимут телеграф, с которого капитан лайнера Эдвард Джон Смит отправил сигнал бедствия.

Ранее у компании возникли разногласия с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA), которое занимается охраной обломков «Титаника». По заявлению директора NOAA, телеграф может быть окружен телами погибших, поэтому не стоит тревожить усопших.

Однако специалисты представили 60-страничный план по извлечению телеграфа, который, как полагают, до сих пор находится среди обломков корабля. Ученые хотят использовать беспилотный аппарат, который сможет проникнуть внутрь корабля через окно и разыскать этот артефакт.

Затем с помощью руки-манипулятора и тросов телеграф будет доставлен на сушу. Других подробностей операции пока не разглашается.

Мы по-прежнему считаем, что необходимо делиться наследием корабля с общественностью. Без восстановления, сохранения и демонстрации этих артефактов невозможно сохранить память об этой трагедии, — считают эксперты.

Судно «Титаник» представляет собой большую историческую ценность, а поднятие частей на поверхность может обернуться их полным разрушением, поэтому вопрос о целесообразности операции до сих пор открыт.

