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С «Титаника» поднимут ценные артефакты уже этим летом

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© NOAA/Institute for Exploration

© NOAA/Institute for Exploration

Специалисты из американской компании по подъему затонувших судов RMS Titanic Inc. (RMST) объявили о том, что им удалось получить разрешение на поднятие частей «Титаника» на сушу для их дальнейшей реставрации.

Уже через пару недель дайверы поднимут телеграф, с которого капитан лайнера Эдвард Джон Смит отправил сигнал бедствия.

Ранее у компании возникли разногласия с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA), которое занимается охраной обломков «Титаника». По заявлению директора NOAA, телеграф может быть окружен телами погибших, поэтому не стоит тревожить усопших.

Однако специалисты представили 60-страничный план по извлечению телеграфа, который, как полагают, до сих пор находится среди обломков корабля. Ученые хотят использовать беспилотный аппарат, который сможет проникнуть внутрь корабля через окно и разыскать этот артефакт.

Затем с помощью руки-манипулятора и тросов телеграф будет доставлен на сушу. Других подробностей операции пока не разглашается.

Мы по-прежнему считаем, что необходимо делиться наследием корабля с общественностью. Без восстановления, сохранения и демонстрации этих артефактов невозможно сохранить память об этой трагедии, — считают эксперты.

Судно «Титаник» представляет собой большую историческую ценность, а поднятие частей на поверхность может обернуться их полным разрушением, поэтому вопрос о целесообразности операции до сих пор открыт.

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«Постиг дзен»: окруженный цыплятами кот удивил и умилил соцсети

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Пример необычной дружбы кота с пернатыми малышами заснял на камеру хозяин животных. Мужчина удивился, увидев, что его пушистый питомец решил отдохнуть в коробке с маленькими цыплятами, но еще больше его удивили птенцы, которые не растерялись и сразу же его разлеглись вокруг мягкого и теплого животного.

Ролик, опубликованный в Twitter, набрал более 1,5 млн просмотров и 120 тысяч лайков за сутки.

Пользователей Сети кот в окружении шумных малышей умилил и удивил одновременно:

Ахахха, я боюсь подпускать своего рыжего троглодита к цыплятам, а этот кот так мило лежит с цыплятками!
Какое шумное одеяло!
Лол, как это вообще произошло? Надеюсь, он никого не задавил.
Кот выглядит таким умиротворенным, чудо.

Ранее «Ридус» писал про кота, который сделал массаж рожающей козе.

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