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Паводок может смыть химзавод в США

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© Twitter

© Twitter

Крупное наводнение в штате Мичиган угрожает химическому предприятию американской компании Dow Chemical. На заводе уже эвакуирован персонал и остановлено производство. Причиной тому стал прорыв паводком двух дамб на реке Титтабавасси.

«Компания задействовала свой штаб чрезвычайных операций и готовится к наводнению. Все производство на заводе остановлено, за исключением контроля состояния химических веществ. Емкости с химикатами зафиксированы и защищены», — заверили представители компании в Facebook.

По предварительной информации, никто из персонала не пострадал. Однако паводок достиг прудов, в которых сливались концентрированные сточные воды. В связи с этим администрации предприятия пришлось связаться с Береговой охраной США для совместных действий в условиях чрезвычайной ситуации.

Если наводнение подтопит хранилища химических веществ завода, они могут попасть в почву в районах, расположенных ниже по течению Титтабавасси.

Как рассказал в интервью The New York Times профессор Университета Мичигана Аллен Бертон, Dow Chemical выпускала на своем заводе очень токсичное вещество Agent Orange, которое армия США применяла для уничтожения тропических лесов во время войны во Вьетнаме. Еще одним продуктом производства был отравляющий газ иприт. Сейчас на заводе делают краски и упаковочный пластик.

По данным властей штата Мичиган, уровень воды в Титтабавасси может подняться настолько, что центр города Мидленда зальет почти на три метра. В округе уже введен режим чрезвычайной ситуации, на помощь идут подразделения Национальной гвардии. Паводок вызвали обильные дожди.

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