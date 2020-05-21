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«Закрой окно, не май месяц» — Гидрометцентр поделился прогнозом

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© vk.com/Светлана Табакман

© vk.com/Светлана Табакман

Вместо теплого мая в ближайшее время европейскую территорию России ожидает по-настоящему апрельская погода. Она вернется уже в ближайшие три дня в Москву, где будут отмечаться температуры на 6−7 градусов ниже нормы.

«Есть такое выражение „закрой окно, не май месяц“, вот сейчас такая ситуация. Мы находимся не в майской погоде, а в погоде первой половины апреля. Глубокий циклон обусловил перенос очень холодных воздушных масс из приполярных районов в центр Европейской России», — цитирует ТАСС слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Синоптик отметил, что холодно в столичном регионе будет с четверга по субботу включительно. А привычная для мая погода должна вернуться на следующей неделе. Уже в понедельник потеплеет, но температуры останутся пока ниже нормы.

Тем временем в Средиземноморье бушуют лесные пожары из-за аномальной жары. А в Атлантике вновь раньше срока начался сезон ураганов.

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