У министра здравоохранения Северной Осетии нашли COVID-19

Тест на наличие короновирусной инфекции министра здравоохранения Северной Осетии Тамерлана Гогичаева показал положительный результат. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

«Да, подтверждаем, что у него коронавирус», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Гогичаев в эфире республиканской телекомпании «Осетия-Ирыстон» ранее уже заявил о своем заболевании. Он напомнил согражданам о необходимости соблюдать меры предосторожности.

«Сам заболел, желаю всем, кто болеет, в кратчайшие сроки выздороветь, а всем нашим другим жителям — себя поберечь и своих близких. Я прошу вас: избегайте мест массового скопления, а если вы куда-то выходите, обязательно, чтобы были средства индивидуальной защиты» — сказал министр.

В Северной Осетии, по данным республиканского Минздрава, к 20 мая выявлено 2387 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 22 пациента.

Тем временем в Сыктывкаре местные медики применяют для борьбы с коронавирусом старые советские методы.