Россия предложила СБ ООН осудить попытку вторжения боевиков в Венесуэлу

Российская Федерация предлагает Совету Безопасности ООН принять заявление, осуждающее попытку проникновения иностранных боевиков на территорию Венесуэлы. Об этом на заседании Совбеза сказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы призываем всех участников сегодняшней дискуссии однозначно осудить попытку вторжения на суверенную территорию Венесуэлы», — цитирует ТАСС слова Полянского.

Российский дипломат подчеркнул, что Россия уже подготовила проект соответствующего заявления Совбеза ООН. В нем осуждается применение силы в Венесуэле. Документ предложено обсудить и принять по итогам дискуссии.

Заседание Совета Безопасности ООН, на котором была озвучена российская инициатива, созвано по предложению России в связи с заявлением венесуэльских властей о проникновении в Венесуэлу из Колумбии группы американских наемников 3 мая нынешнего года.

Со своей стороны Министерство иностранных дел России уже осудило попытку вооруженной группы проникнуть в Венесуэлу.