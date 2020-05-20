Золотодобыча поставит под угрозу существование популяции тигров в Приморье

На юге Хабаровского края собираются начать добычу золота. Здесь же находятся места обитания одной из последних в регионе полноценных популяций амурского тигра. По мнению активистов-экологов, теперь этому редкому зверю грозит полное исчезновение. Местные жители требуют проведения общественного обсуждения проекта и настоящей экологической экспертизы.

Осваивать месторождение в центре территории, занятой тиграми, собирается ООО «Пасифик Майнинг». В конце апреля компания заказала экспертизу воздействия геологоразведочных работ на популяцию животных. И подозрительно быстро ее завершила.

«Уже через три дня, 30 апреля, распоряжением губернатора Хабаровского края „Пасифик Майнинг“, на основе полученной лицензии на право пользования недрами, было разрешено начать геологоразведку. По информации сотрудников лесоохотничьего хозяйства „Дурминское“, на территории которого расположено месторождение, 18 мая „Пасифик Майнинг“ доставило вахту (около 15 человек) и спецтехнику (трактор, буровая установка и др.) для начала работ», — цитирует газета «Новые Известия» текст письма местного активиста Сергея Колчина.

Эколог поясняет, что в южной части Хабаровского края в бассейнах верхнего течения рек Дурмин, Обор, Кия и среднего течения реки Хор проживает одна из последних в регионе полноценных популяций тигра. Здесь расположен модельный участок «Хорский» — один из 16 аналогичных зон, где проводится ежегодный государственный мониторинг популяции тигра. На данной территории уже работают несколько арендаторов охотничьих и лесных ресурсов. Тем не менее, до настоящего времени здесь встречались до 22 зверей разного возраста.

«Благодаря труднодоступности и охране этого участка, сохранившимся массивам плодоносящего дуба, здесь поддерживается высокая численность копытных при минимальном уровне браконьерства, в связи с чем местные угодья становятся зоной регулярного обитания 5−6 взрослых тигров и периодически посещаются другими особями. На Дурмине и прилегающей территории за последние три года родилось не менее 11 тигрят. Значение данной группировки хищника для сохранения вида у северной границы ареала исключительно», — пишет эколог.

Однако будущее тигров на модельном участке «Хорский» теперь вызывает серьезные опасения. В верховьях реки Дурмин, вблизи водораздела с реками Обор, Кия и Хор находится месторождение рудного золота и серебра. При его разработке предполагается строительство фабрики с хранилищем жидких отходов, склада взрывчатых материалов, вахтового поселка, рытье карьера, создание полигона для испытания и уничтожения взрывчатых материалов, автомобильной дороги, линий электропередачи, места складирования твердых бытовых отходов.

Все это нанесет непоправимый урон природному комплексу территории и, в первую очередь, поставит под угрозу возможность обитания в этих местах тигров. В районе проектируемых работ пролегают важнейшие естественные пути миграции зверей между бассейнами соседних рек, что во многом обеспечивает единство группировки хищников.

«Благодаря сохранившимся участкам лесов с кедром и дубом, защитные качества местообитаний здесь высоки, в том числе имеются места для устройства выводковых убежищ и выращивания тигрят. В данном месте сохраняется высокая численность основных объектов охоты хищника — кабана, изюбря, косули и барсука», — подчеркивает эколог.

Золотодобыча принесет с собой взрывные работы при разработке карьера, сплошную вырубку леса, строительство, загрязнение окружающей среды промышленными и бытовыми отходами, прокладку дороги круглогодичного действия. В итоге снизится численность тигров и животных, которые являются их пищей, ухудшится качество местообитаний. Местность станет слишком беспокойной для диких хищников доступной для браконьеров.

«Осуществление этого проекта будет способствовать наметившейся фрагментации ареала тигра и в итоге нанесет невосполнимый урон всей популяции амурского подвида, сохранившейся исключительно на территории нашей страны», — подчеркивает Колчин.

Как пишет издание, золотодобытчики уж приступили к агитации местного населения. Глава администрации поселка Дурмин раздает продуктовые наборы многодетным семьям и старикам. На бумажной этикетке пакета — рисунок леса и гор и надписью «Пасифик Майнинг». Власти убеждают, что с обустройством фабрики жить станет лучше.

Стоит напомнить, что в настоящее время примерно 95% оставшихся в дикой природе амурских тигров обитают на Дальнем Востоке России. Еще 5% - в Китае.