Установлены новые правила проверки подписных листов кандидатов на выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписали протокол о внесении изменений в соглашение о взаимодействии ЦИК и МВД. Об этом сообщила Памфилова на заседании Центризбиркома в среду.

Согласно новым требования, полицейские будут обязаны использовать более расширенный формат ответа на запросы избирательных комиссией. Раньше сотрудники МВД, проверяя подписные листы кандидатов, давали довольно короткие ответы. Например, они сообщали, что листы не прошли проверку, но не уточняли при этом, в чем именно заключалась ошибка. Теперь в своих ответах полицейские должны отмечать: «не соответствует фамилия», «не соответствует имя», «не соответствуют номер и серия паспорта» и так далее.

В Центризбиркоме считают, что нововведения позволят исключить неоднозначные трактовки итогов о признании подписей избирателей недействительными.

Также Элла Памфилова заявила, что Центральная избирательная комиссия выбрала предпочтительную технологию для проведения дистанционного электронного голосования. Она подчеркнула, что перед эти были проведены все необходимые научно-исследовательские и опытно конструкторские работы. Новая технология будет испытана на ближайших региональных выборах, которые состоятся в единый день голосования, 13 сентября.

Мы разработали алгоритм действий. Нам сейчас такие возможности законодатель предоставляет. То есть мы на грядущих региональных выборах в единый день голосования к этому моменту, если будем готовы, то какие-то пилотные проекты можем осуществить, будем обкатывать эту технологию, — сказала Памфилова.

Законопроект, позволяющий проводить дистанционное голосование, принят Госдумой 13 мая сразу во втором и третьем чтениях.

Один из соавторов закона, депутат Дмитрий Вяткин, объяснил необходимость подобных поправок эпидемией COVID-19.

«Сколько эти ограничения продлятся и какая будет эпидемиологической ситуация, мы не знаем, но такие поправки надо принимать до объявления даты голосования», — сказал он.

