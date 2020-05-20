Врачи рассказали о самых частых травмах россиян на карантине

Российские медики рассказали, что во время карантина резко возросло количество травм, полученных на даче. Как показывают опросы, многие проводят свою самоизоляцию за городом, занимаясь огородом или просто отдыхая на открытом воздухе.

Однако дачная жизнь нередко оборачивается обращением в травмпункт. Падения с высоты, глубокие порезы, а также переломы стали самыми частыми причинами обращений к травматологам.

Самой распространенной травмой оказались открытые раны, полученные в ходе неосторожного обращения с инструментами. Большинство травм происходят на дачных участках, а также во время ремонта, который стал одним из самых популярных занятий на самоизоляции.

Как говорят медики, люди обращались к ним за помощью из-за сильных порезов пилами, топорами, а также из-за травм ног, которые возникли, когда человек босиком наступал на гвозди или грабли.

Опасность таких травм не только в сильных порезах, а в инфекциях, которые могут возникать с последующим воспалительным процессом, считают медики.

Важно в максимально короткие сроки правильно обработать рану, для этого необходимо обратиться в медицинское учреждение. В противном случае можно остаться без конечности, — рассказала в беседе с NEWS.ru врач-травматолог Светлана Горецкая.

Берегите руки!

Так как карантин выпал на весенний период, когда все вокруг зеленеет и цветет, многие кинулись облагораживать свой участок — стричь газон, обрезать сухие ветки деревьев. В связи с этим возрос травматизм рук механическими инструментами — газонокосилками, культиваторами и электрическими пилами.

Врачи напоминают, что если вы повредили конечность, то вам необходимо немедленно обратиться в травмпункт. Если травма связана с потерей конечности, то счет идет на минуты, поэтому нужно в короткие сроки получить медицинскую помощь.

Главное правило — доставлять конечность в медицинское учреждение во льду, чтобы повысить шансы на восстановление, говорят медики.

Высоко сижу

Ещё одна распространенная дачная травма может быть получена из-за падения с высоты. Люди занимаются строительством и ремонтом и иногда не могут удержать равновесие. Особенно часто такие травмы случаются у пожилых людей.

Помимо обычной опасности падения, на частоту переломов у пенсионеров влияет остеопороз — болезнь, затрагивающая соединительные ткани. Наиболее часто поражаются и теряют прочность позвоночник, а также кости рук и ног.