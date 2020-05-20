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Новые госпитали и помощь в поиске работы: как регионы борются с COVID-19

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Сотрудники Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) представили результаты нового мониторинга мер борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции в регионах.

В Линево (Новосибирская область) открылся мобильный госпиталь на 100 койко-мест. Строительство госпиталя оплатила частная компания «Сибантрацит».

В Мурманской области тоже приступили к строительству резервного госпиталя на 700 койко-мест. А в Мордовии появилась кислородная станция, которая может добывать кислород из окружающей среды и создавать кислородные резервы.

В Ханты-Мансийском АО власти решили ограничить количество работающих предприятий. Так, в Сургутском районе с 18 мая приостанавливается работа дошкольных учреждений, организаций, ИП, предоставляющих бытовые услуги, а также осуществляющих розничную торговлю непродовольственными товарами. Вводятся ограничения по одновременному нахождению людей в организациях.

Зато в Иркутской и Нижегородской областях проводится постепенное снятие режима самоизоляции. Например, в Иркутской области уже разрешено посещение Прибайкальского национального парка, а в Нижегородской области увеличился радиус прогулки до одного километра от места проживания. 

Вместе с тем правительство Орловской области и ООО «Вестэйдж» заключили соглашение о создании платформы для обучения, переквалификации и работы граждан на локальных и удаленных рабочих местах.

В Ленинградской области с 25 мая можно будет поучаствовать в общественных работах в сфере дорожного хозяйства. Занятые на данных работах ленинградцы смогут получать в месяц 24 260 рублей.

С полной версией мониторинга можно ознакомиться на сайте ЭИСИ.

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