США запретили сближение со своими военными кораблями в нейтральных водах

Корабли ВМС США будут применять силу при приближении к ним на расстояние менее 100 метров вооруженных судов других государств. Речь идет об акватории Персидского и Оманского заливов, а также Аравийского моря. Соответствующее заявление сделало Национальное агентство геопространственной разведки Соединенных Штатов после ряда американо-иранских инцидентов.

«В связи с недавними событиями с целью повышения безопасности, минимизации неопределенности и уменьшения вероятности просчетов всем судам следует соблюдать безопасную дистанцию не менее 100 метров от кораблей ВМС США в международных водах и проливах», — цитирует ТАСС текст заявления.

В документе отмечается, что вооруженные нарушители указанной дистанции будут рассматриваться в качестве угрозы. Против них могут применяться «законные оборонительные меры».

Более месяца назад представители Пятого флота ВМС США заявили, что иранские военные катера Корпуса стражей исламской революции опасно маневрировали вблизи американских боевых кораблей в Персидском заливе. Президент США Дональд Трамп в ответ на это приказал уничтожать любые плавсредства Ирана, если они создают препятствия для действий американских кораблей.

В конце апреля представители ВМС США обвинили российский истребитель в «опасном сближении» со своим самолетом. Минобороны РФ пояснило ситуацию.