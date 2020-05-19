В онкоцентре Блохина разоблачили мошенников, вымогавших деньги у пациентов

В Национальном медицинском центре онкологии им. Н. Н. Блохина пресекли деятельность мошенников, вымогавших деньги у пациентов за медицинские услуги, оказываемые бесплатно в рамках ОМС.

Как сообщили в пресс-службе онкоцентра, злоумышленники разместили рекламу на сайте, имитирующем официальный ресурс этого медучреждения.

Участники преступной группы предлагали по телефону онкологическую помощь гражданам, нуждающимся в госпитализации, и взимали деньги за услуги, которые в центре оказывались бесплатно, приводит сообщение «Интерфакс».

На основании установленных фактов возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Двум фигурантам предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что после введения режима самоизоляции для пожилых людей в Москве активизировались мошенники, которые вымогают у пенсионеров деньги. В частности, в Останкинском районе столицы молодые люди в форме охранников потребовали с вышедшей на улицу пенсионерки заплатить им за молчание.