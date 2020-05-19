Китай поставит в Россию около 300 миллионов масок

Примерно 300 миллионов масок для лица будет ввезено в Россию из Китая в течение апреля и мая. Так оценил объемы поставок защитных средств заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

«Большое количество масок ввезено и ввозится из КНР. В среднем, с учетом всех поставщиков, мы такую аналитику проводили, будет ввезено за апрель-май порядка 300 миллионов масок», — сказал замглавы Минпромторга в эфире телеканала «Россия-24».

При этом в российских аптеках, крупных торговых сетях и других магазинах ежедневно реализуется около четырех миллионов таких масок, добавил Евтухов.

«Примерно мы посмотрели: в крупных торговых сетях, которые сегодня занимают порядка 30% российского рынка, продается полтора миллиона масок в сутки. По аптекам нам проще получить информацию, потому что информацию по продажам масок в аптеках мы получаем из ФНС, и мы видели, что, например, за вчерашний день было продано порядка 1,6 миллиона масок», — пояснил он.

Таким образом, «с учетом мелкой розницы», получится, что граждане покупают примерно четыре миллиона в сутки, подсчитал замминистра.

Если учесть, что средняя цена защитной маски сейчас составляет 25−30 рублей за штуку, то из слов замглавы Минпромторга можно сделать вывод: ежедневные расходы россиян на эти нужды — 100−120 миллионов рублей.

Тем временем СК РФ возбудил уголовное дело в отношении пользователя соцсети, который распространял ложную информацию о продаже защитных масок из китайской гуманитарной помощи.