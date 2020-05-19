В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека

Открытие парикмахерских и салонов красоты в некоторых регионах России привело к тому, что, например, в Белгородской области число заразившихся COVID-19 увеличилось как минимум на 23.

Именно столько человек заразил один парикмахер, в круг общения которого входили семь семей.

«Из них 23 человека получили положительный результат», — рассказала «360» специалист по взаимодействию со СМИ Департамента здравоохранения Белгородской области Даната Мухаметшина.

Она уточнила, что заболевание у них протекает бессимптомно и все заразившиеся находятся под амбулаторным наблюдением дома.

Кроме того, карантинные меры введены в отношении еще 25 человек, которые контактировали с больным. Теперь им придется сидеть дома на самоизоляции и никуда не выходить ближайшие две недели.

По данным телеканала, парикмахер проживает и работает в селе Ракитное. В настоящее время он проходит лечение в городской больнице № 2 в Белгороде.

Примечательно, что парикмахерским и салонам красоты в Белгородской области разрешили работать еще 9 апреля, а к 19 мая в регионе уже был выявлен 1361 случай заражения коронавирусом. Скончались 11 человек.

За прошедшие сутки в 83 регионах РФ зарегистрировано еще 9263 случая заражения COVID-19 и 115 летальных исходов. Выздоровел 5921 человек.

Всего с начала пандемии в России выявлен 299 941 заболевший. При этом выздоровели 76 130 пациентов, 2837 человек скончалось.