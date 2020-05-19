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Вынесен приговор жительнице Воронежа, воровавшей пенсии 92-летнего ветерана

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© pexels.com

© pexels.com

Советский районный суд Воронежа приговорил к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы 41-летнюю Ирину Гринькину, которая в течение года обкрадывала 92-летнего участника Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, общий ущерб ветерану превысил 2,5 млн рублей.

Гринькина была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Кража в крупном и особо крупном размере, с банковского счета».

Отбывание наказания в исправительной колонии общего режима отсрочено до достижения несовершеннолетним ребенком осужденной 14-летнего возраста, приводит сообщение ТАСС.

В ведомстве рассказали, что Гринькина ухаживала за ветераном за определенную плату. Пенсию и компенсацию по линии Минобороны РФ он снимал со своего банковского счета. Часть этих денег шла на оплату услуг, а часть средств он откладывал.

Судом было установлено, что с сентября 2018 года по август 2019-го женщина систематически похищала у потерпевшего деньги из отложенной им суммы. Затем она завладела его банковской картой, через свой телефон настроила доступ к его банковскому счету и в итоге украла более 2,5 млн рублей.

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