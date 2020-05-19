Эксперт: Путин заставит региональную бюрократию работать более оперативно

Президент России Владимир Путин распорядился наладить обратную связь для оценки эффективности мер поддержки населения, принятых в связи с распространением коронавирусной инфекции. По словам главы государства, власти обязаны «точно и ясно понимать, что происходит с принимаемыми ею решениями в жизни, и мгновенно реагировать, если возникают какие-то сложности».

«Необходимо обеспечить безусловное исполнение всех наших решений, иначе грош им цена, — сказал Путин в ходе совещания с губернаторами по вопросу дополнительных выплат для медработников. — Ничего нет особенного, если где-то происходят сбои. Главное — быстро отреагировать, исправить ситуацию, довести решение до полного логического конца».



Такое распоряжение президента возникло на фоне ситуации, когда стало известно, что в ряде регионах медикам выплачивались не те суммы, о которых говорилось изначально. Кроме того, отметил Владимир Путин, выплаты за апрель должны были поступить сотрудникам больниц до 15 мая, но деньги, к сожалению, получили не все.

Если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат медикам, за работу в условиях пандемии, тогда было бы меньше вопросов к главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам, — обратил внимание Путин.

«Ситуация, в которой находимся мы, которую мы переживаем, является абсолютно уникальной и для нашей страны, и для всего мира. Это отражается на всех сферах жизни: на личной жизни людей, на профессиональной деятельности, на экономике, на всем. Поэтому решения, которые мы с вами вырабатываем и предлагаем стране, экономике, людям по поддержке, они тоже во многом уникальные. Мы никогда не использовали такие огромные ресурсы поддержки людей. Хорошо, что у нас есть эти ресурсы в результате нашей предыдущей экономической политики», — заключил президент.

Проблема с выплатами показала, что в некоторых регионах «бюрократия работает не очень оперативно», но сейчас «положение должно очень быстро исправиться», считает директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.



«В региональные общественные палаты действительно поступали жалобы от врачей, которые не получили обещанную финансовую помощь. Очевидно, что нужно выстроить механизм, когда такие сигналы очень быстро передаются наверх и прежде всего решаются на уровне региона, а если на уровне региона их решить невозможно, то они решаются уже на уровне федерации. В этом плане гражданское общество уже выполняет свою функцию. Но основная работа, конечно, за органами власти, которые уже в некоторых регионах показали себя недостаточно эффективными. Если они допустили невыплаты либо выплаты не в полном объеме, то они не сработали на все сто процентов. Теперь к решению проблемы, насколько я знаю, подключились Следственный комитет и прокуратура. Я не сомневаюсь, что в конечном итоге все средства будут выплачены в полном объеме», — подчеркнул эксперт.

8 апреля Владимир Путин поручил выплатить дополнительные средства медработникам, которые работают с больными коронавирусной пневмонией: врачам — 80 тысяч рублей, среднему звену и врачам скорой помощи — 50 тысяч, фельдшерам и водителям скорой помощи — 25 тысяч рублей в месяц.

За последние сутки в России выявлено 9263 заболевших коронавирусной инфекцией. В 3988 случаях (43,1%) у инфицированных не было клинических проявлений болезни.