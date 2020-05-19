В 2020 году в Нигерии мусульманские экстремисты убили 620 христиан

Примерно 620 христиан были убиты в 2020 году исламскими радикалами в Нигерии, сообщается в пресс-релизе Международного общества по защите гражданских прав.

С 2009 года от рук мусульманских экстремистов погибли более 32 000 христиан, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что при нападении радикальной группировки «Боко Харам» на северо-востоке Нигерии погибли по меньшей мере 20 мирных жителей погибли, еще 14 получили ранения, передает AFP.

По данным агентства, в воскресенье, 17 мая, боевики открыли огонь из противотанковых гранатометов по деревне Гаджиганна в штате Борно, в результате чего были разрушены несколько зданий.

Как отмечает РИА Новости, в Нигерии действует радикальная исламистская группировка «Боко Харам», также известная как «Западноафриканская провинция исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ). Она выступают против западной модели образования и добивается введения шариата по всей стране. В ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад, боевики этой группировки регулярно совершают теракты.