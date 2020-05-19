Матвиенко назвала причину низкой смертности от коронавируса в России

Низкий показатель смертности от коронавируса в России — это подтверждение правильности принятых в стране противоэпидемических мер. С таким мнением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Только благодаря дисциплине абсолютного большинства наших граждан, пониманию необходимости ограничительных мер и четкому действию властей в России удалось не допустить взрывного характера развития эпидемии», — цитирует Матвиенко «Интерфакс».



Таким образом, по ее словам, российская система здравоохранения получила время для увеличения коечного фонда и строительства новых госпиталей.

«Назовите хоть одну страну, где за такое короткое время было развернуто такое масштабное количество новых койко-мест, чтобы создать условия для лечения любого человека, который заболеет коронавирусом», — сказала Матвиенко.

За последние сутки в России выявлено 9263 заболевших коронавирусной инфекцией. В 3988 случаях (43,1%) у инфицированных не было клинических проявлений болезни.