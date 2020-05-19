Трамп вновь прорекламировал гидроксихлорохин для профилактики коронавируса

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 18 мая признался, что ежедневно принимает препарат гидроксихлорохин. По его словам, врач разрешил использовать лекарство от малярии для профилактики COVID-19.

«Я принимаю гидроксихлорохин», — заявил Трамп во время брифинга в Белом доме.

Президент назвал и дозу — по одной таблетке в день. Также Трамп ежедневно проходит тестирование на наличие в организме коронавирусной инфекции. Все тесты пока дали отрицательный результат.

Трамп давно говорит о том, что гидроксихлорохин «хорошо зарекомендовал себя в борьбе с малярией» и способен предотвратить заражение коронавирусом. Препарат начали использовать в США с началом пандемии. Однако медики пока не пришли к единому мнению по поводу пользы этого лекарства при COVID-19.