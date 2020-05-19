найти ×
   
  • USD
    72.98
  • EUR
    78.94
СохранитьСохранено0
×

102838

Трамп вновь прорекламировал гидроксихлорохин для профилактики коронавируса

Small a73d41983d
© Pixabay

© Pixabay

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 18 мая признался, что ежедневно принимает препарат гидроксихлорохин. По его словам, врач разрешил использовать лекарство от малярии для профилактики COVID-19.

«Я принимаю гидроксихлорохин», — заявил Трамп во время брифинга в Белом доме.

Президент назвал и дозу — по одной таблетке в день. Также Трамп ежедневно проходит тестирование на наличие в организме коронавирусной инфекции. Все тесты пока дали отрицательный результат.

Трамп давно говорит о том, что гидроксихлорохин «хорошо зарекомендовал себя в борьбе с малярией» и способен предотвратить заражение коронавирусом. Препарат начали использовать в США с началом пандемии. Однако медики пока не пришли к единому мнению по поводу пользы этого лекарства при COVID-19.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Космос
Астрономы впервые заглянули в «душу» межзвездной кометы
405225читать позжечитаю позже
Общество
Туристов в Индии заставили 500 раз извиниться за нарушение карантина
4025067читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Туалеты попали в список самых опасных мест во время пандемии

Коронавирус может часами задерживаться в воздухе в людных местах с плохой вентиляцией.

-10528читать позжечитаю позже

Здоровье
9 правил, которые помогут не заразиться COVID-19 при выходе на улицу18 марта

Не только мытьем рук единым.

25085852читать позжечитаю позже